Covid-19: enfermaria do Hospital de Santa Maria vai ser desinfectada depois de detecção de casos

Uma enfermaria com 15 camas do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vai ser alvo de uma desinfecção, depois da detecção de casos de infecção pelo novo coronavírus, informou esta quinta-feira o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

De acordo com uma nota divulgada, a enfermaria em questão, onde estavam seis pessoas internadas, vai ser submetida a “uma desinfecção, depois da detecção de casos” da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Enquanto esta intervenção decorrer, os doentes que estavam na enfermaria em questão “serão transferidos de forma transitória para outras zonas do serviço e do Centro Hospitalar”.

Assim que estiver concluída a desinfecção, o espaço “continuará a funcionar com toda a normalidade”.

O CHULN sublinha que depois da detecção de pessoas contagiadas numa enfermaria da Pneumologia do Santa Maria, os doentes e os profissionais que estavam neste serviço “foram todos rastreados”. Dos cerca de 90 testes realizados, “mais de 70 foram negativos”, explicita a nota.

“Além de três doentes infectados, transferidos para enfermarias dedicadas à covid-19, 11 profissionais — cinco enfermeiros e seis assistentes operacionais — testaram positivo e apresentam quadros clínicos ligeiros”, prossegue o comunicado, acrescentando que “os restantes doentes foram já testados duas vezes e continuam todos negativos”.

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse, na quarta-feira, que nove profissionais de saúde e três doentes do Santa Maria testaram positivo à presença da covid-19.