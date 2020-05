Covid-19 em Portugal: mais 14 mortes, casos crescem 0,8%, recuperados estagnam

Foram registadas mais 14 mortes por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas (uma taxa de crescimento de 1,1% em relação ao dia anterior) e há agora um total de 29.912 casos confirmados de infecção no país, mais 252 casos do que na quarta-feira – o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,8%. Portugal continua a ter menos de uma centena de pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos (92), tal como aconteceu no dia anterior – são os valores mais baixos desde Março. Ao todo, são 608 as pessoas internadas.

O número de pessoas recuperadas continua inalterado desde quarta-feira: são 6452. Uma pessoa é considerada “curada” depois de um teste com resultado negativo, caso o tratamento esteja a ser feito em casa, ou dois em 24 horas se o doente estiver no hospital. A taxa de letalidade é de 4,3%.

Subtraindo o número de casos recuperados (6452) e de óbitos (1277) ao total de casos confirmados, há 22.183 casos ainda activos em Portugal. Os números foram divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que actualiza o documento diariamente com os dados recolhidos até à meia-noite do dia anterior.

Na quarta-feira, havia um total de 1263 mortes em Portugal e 29.660 casos confirmados de infecção. Foi a primeira vez desde 28 de Março que o número de internados nos cuidados intensivos foi inferior à centena (93).

Em todo o mundo, há mais de 5 milhões de casos confirmados de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19), que causou a morte a 328 mil pessoas – quase 2 milhões recuperaram da infecção.