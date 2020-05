Caso Valentina: duas irmãs fizeram exames no Instituto de Medicina Legal para avaliar possíveis maus-tratos

As duas meias-irmãs de Valentina, uma com quatro anos e a outra com sete meses, foram recentemente avaliadas no Instituto de Medicina Legal (IML) com o objectivo de se verificar se foram vítimas de maus-tratos, noticiou esta quinta-feira o Correio da Manhã.

Ao que o PÚBLICO apurou, ainda não há resultados desses exames médicos, mas quando crianças foram retiradas aos pais - no dia da detenção de Sandro e Márcia por suspeita de estarem envolvidos na morte de Valentina de nove anos - não tinham sinais de maus-tratos.

Quanto ao filho de Márcia, que tem 12 anos e estava na casa no dia em que a morte terá ocorrido, a possibilidade de ter sofrido maus tratos foi logo afastada quando prestou depoimento para memória futura junto de um juiz. O menor está a viver com o pai.

Esta avaliação é enquadrada ainda no âmbito da investigação da Policia Judiciária à morte de Valentina, no âmbito da qual estão em prisão preventiva o pai, Sandro Bernardo, e a madrasta, Márcia Bernardo.

O futuro das irmãs ainda é incerto. Para já as meninas estão à guarda de tios paternos, mas estes já informaram a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) que não teriam condições financeiras para ficar com as crianças.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também um tio que vive na Suíça já terá demonstrado interesse em ficar com as crianças.

Se não for possível ficarem com familiares, as crianças terão de ficar à guarda de uma instituição.