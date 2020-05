Caso Supernanny: Menores na TV só se Comissão de Protecção de Crianças autorizar. TC diz que norma é constitucional

O Tribunal Constitucional decidiu numa deliberação de 13 de Maio “não julgar inconstitucional a norma que sujeita a participação de menores em programas de televisão a autorização da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens”, anunciou a Procuradoria-Geral da República em comunicado enviado à comunicação social.

A deliberação de 13 de Maio põe fim a um processo iniciado em Janeiro de 2018 quando o Ministério Público (MP) do Tribunal de Oeiras interpôs uma acção especial de tutela da personalidade em defesa do interesse das crianças que participaram no programa “Supernanny” transmitido pela SIC.

No momento em que foi interposta a acção, dois episódios do programa tinham sido transmitidos e a SIC preparava-se para difundir o terceiro da série. O programa, produzido pela Warner Brothers segundo um modelo utilizado em diversos países, filmava as crianças e os jovens na casa onde vivem com a família para pretender mostrar aos pais (e aos telespectadores) como conter a criança num episódio em que esta desobedecesse ou desrespeitasse os pais com uma reacção descontrolada perante uma ordem.

O tribunal pôs condições às rés neste processo – a SIC e a Warner – no sentido de apenas transmitirem o terceiro episódio com autorização da comissão de protecção de crianças e jovens. O Tribunal da Relação confirmou esta decisão com base numa norma introduzida em 2009, na sequência de uma alteração do Código de Trabalho no que respeita às crianças com menos de 12 anos, também invocada pelo Supremo Tribunal de Justiça, que igualmente deu razão ao MP.

Além de ter que pedir autorização para transmitir o terceiro episódio, a estação de televisão teria de bloquear todos os conteúdos dos dois primeiros episódios ainda disponíveis nas plataformas digitais.

A 13 de Maio, os juízes-conselheiros confirmaram a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de Maio do ano passado de rejeitar os recursos interpostos pela SIC e a produtora, invocando igualmente a norma de 2009 que prevê a comunicação sobre a participação de crianças em programas de televisão e respectiva autorização da comissão de protecção da área de residência.