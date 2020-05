PCP propõe apoio extraordinário de 438 euros a trabalhadores que ficaram sem acesso a protecção

É uma medida urgente para quem ficou sem fonte de rendimento (ou teve uma quebra de pelo menos 40%) por causa da covid-19 e não preenche os requisitos para aceder a outros apoios da Segurança Social: o PCP propõe que seja criado com carácter de urgência um apoio extraordinário de protecção social no valor de 483,81 euros para os trabalhadores com “formas de prestação de trabalho atípicas”, como o trabalho à hora ou ao dia. Este subsídio, que tem o valor idêntico ao Indexante de Apoios Sociais (IAS), seria mensal mas prorrogado enquanto vigorarem as medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia.

