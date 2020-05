“Quem não deve não teme”, diz ex-líder do PSD-Açores sobre suspeita de financiamento ilegal

O antigo líder do PSD-Açores vai ser constituído arguido no âmbito de um processo sobre a prática de crime de financiamento ilícito de campanha eleitoral. As suspeitas recaem sobre o período que antecedeu as eleições regionais de 2016, quando Freitas concorreu contra o actual presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro.

