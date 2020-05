Governo prepara Orçamento Suplementar para a segunda metade de Junho

O Governo está a preparar o Orçamento Suplementar para o entregar no Parlamento na segunda metade de Junho. O documento vai reflectir parcialmente o Programa de Estabilização Económica e Social, que António Costa vai discutir na próxima segunda e terça-feira com os partidos. Na Assembleia, Ferro Rodrigues admite que o Orçamento Suplementar precise de mais tempo do que o habitual para ser debatido pelos deputados.

