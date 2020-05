Direita condena “propaganda” do Governo, BE critica Marcelo

No debate sobre o relatório relativo ao último período do estado de emergência – 18 de Abril a 2 de Maio – três partidos à direita – CDS, IL e Chega – convergiram na ideia de que é um documento de “propaganda”. Já o PSD foi mais brando e apontou falhas na concretização de apoios às empresas. À esquerda, BE defendeu que o Presidente da República “errou” ao não se bater pelo impedimento de distribuição de dividendos nas empresas.

