A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Paulo Sena - Cesteiro e poeta

Hoje ninguém quer aprender a arte, o ofício. Talvez, um dia, se lembrem que se tem de mesmo acabar com os plásticos. Mas depois quem os ensina? Penso muito nisto. É que, segundo os mestres do ofício, isto não se aprende no YouTube. Tem muitas voltas.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos