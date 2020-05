Engenheiros procuram soluções criativas para desafios ambientais

Unir a engenharia com a sustentabilidade é o desafio lançado pelo Colégio de Engenharia do Ambiente — Norte e pela Ordem dos Engenheiros — Região Norte (OERN): o Going Green Engineering Challenge. A premissa é precisamente esta: “identificares um problema/desafio ambiental e apresentares uma solução viável, do ponto de vista da engenharia, e que seja, simultaneamente, economicamente sustentável”.

A organização explica que este concurso surge numa fase de busca por soluções para o ambiente na sequência da pandemia de covid-19. Os participantes concorrem através de um pitch em formato vídeo, em português, com uma duração máxima de dois minutos. Durante este tempo devem explicar a sua proposta com criatividade e demonstrar “pensamento crítico”, assim como “competências transversais na área da tecnologia” e “desenvolver a capacidade de resolução de problemas”.

O concurso é destinado todos os membros da OERN com a sua inscrição activa e também a estudantes e profissionais da área de engenharia, residentes em Portugal Continental. Os participantes podem apresentar a candidatura até 1 de Junho através do preenchimento da inscrição e do envio do pitch, conforme se lê no regulamento.

O anúncio do projecto vencedor será feito no Dia Mundial do Ambiente, 5 de Junho, celebrado pela OERN com um evento online.

Mais populares A carregar...