Ana Gomes para a Presidência! <_o3a_p>

Se Ana Gomes fosse presidente, não se calava, não assobiava para o lado, diante do que se passa no Brasil, nosso país irmão sofrendo sob uma presidência indigna. Há os fascistas. E há os que se calam diante de fascistas. Além de todo o mau actor populista de abraços e beijinhos (agora cotoveladas), Marcelo é tão somente aquele político mediatizado que, por exemplo, alimenta a caridadezinha falsa e situacionista do Banco Alimentar e saca selfies com sem-abrigo mas aprova decretos a favor dos ricos e poderosos. Que interessa puxar dos galões de ter sido “constituinte"? Isso é passado, é história, amigo. Olhe para o presente. De resto, em quatro anos, com o poder que o povo lhe deu, Marcelo Rebelo de Sousa não fez nada de visível (além das dezenas de fotografias) para resolver o problema dos sem-abrigo. Nesta República, no século XXI, continua a haver gente que não tem lugar digno, as pessoas sem um tecto justo continuam a existir e, com a pandemia sanitária, a subsequente crise económico-social, além da já estrutural especulação imobiliária, aumentam dia após dia. E agora nem a mísera propaganda dos abraços lhes resta. Portanto, Ana Gomes presidente!<_o3a_p>

Nelson Bandeira, Porto

Preparativos para o corridinho esquerdino de Ana Gomes

As hipersensibilidades mediáticas fazem subir a temperatura no termómetro e a pressão no barómetro da corrida presidencial, mesmo nesta época retraída de todos contra o vírus. Diz-se que não. Depois é sim, talvez. Ou não fosse muito do discurso político uma arte sofística, com episódios de representação dramática. A política profissional Ana Gomes tem um longo curriculum, desde o tirocínio no MRPP, aquele radicalismo verboso, que sempre fica como marca para toda a vida. Apenas um pequeno recordatório. Quando em voos pela Europa, aviões da CIA levavam para Guantánamo, ilegalmente, prisioneiros, ferve-lhe a indignação no Parlamento Europeu contra a ilícita travessia aérea sobre o continente dos Human Rights. Em contrapartida, guerras de ocupação pela NATO do Afeganistão ou a da exclusão do espaço aéreo da Líbia, para usurpar a soberania e bombardear até mudar o regime, nihil obstat. São pesos e medidas diferenciadas.

José Manuel Jara, Lisboa

