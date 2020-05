Alimentação e o vírus da desigualdade territorial

Tem sido referido em vários órgãos de comunicação social, que os impactos desta pandemia não atingirão igualmente todos os portugueses nem todos os territórios. Nada de estranhar, argumentando-se que perto de dois milhões de portugueses viviam já com menos de 500 euros mensais antes da covid-19 e que cerca de 40% dos desempregados estavam na pobreza. O que pode, em alguns casos, surpreender será a importância da alimentação nessa equação.

A alimentação absorve uma parte bastante significativa dos rendimentos das famílias com reduzido poder de compra. São, muitas vezes, famílias com menor nível educacional, mais numerosas, em situação de desemprego e também de reforma. Apresentam, em muitos casos, prevalências de insegurança alimentar elevadas e severas. Estão, por isso, mais expostas à malnutrição incluindo patologias como diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, obesidade e doenças oncológicas. Isto tem um impacto significativo nas economias territoriais pela diminuição da produtividade, aumento do absentismo laboral, encargos com a saúde, entre outros. Em muitos territórios, este custo pode representar cerca 5% do valor da produção interna gerada, segundo estimativas da FAO.

Acresce ainda que, a maioria dessas pessoas não tem acesso a programas de proteção social com uma componente alimentar saudável. Isto contribui para o enfraquecimento dos sistemas produtivos locais e da saúde de quem os consome. Por essa razão, a segurança alimentar e nutricional é fundamental para o crescimento económico dos territórios. O contrário, não se verifica. Um aumento de 10% no crescimento económico apenas melhora a malnutrição em cerca de 6% segundo a reputada revista The Lancet.

A atual pandemia e a crise económica vão, certamente, aumentar a pobreza e a desigualdade territorial em Portugal. Antes da crise, a grande maioria dos municípios do país possuíam um poder médio de compra per capita abaixo da média nacional. Estas diferenças vão tornar-se mais expressivas, aumentar a insegurança alimentar e nutricional e ter reflexos na competitividade económica desses territórios.

Se as desigualdades sociais em Portugal e a insegurança alimentar e nutricional a nível nacional, têm sido objeto de algumas políticas setoriais, o mesmo não se passa a nível territorial. Sendo um território um espaço geográfico socialmente disputado, qualquer política territorial que não valorize o acesso equitativo a uma alimentação saudável para os grupos mais vulneráveis estará destinada a ser ineficiente e (ou) ter um reduzido impacto. Pior do que isso. Contribuirá para a mutação do vírus da desigualdade territorial.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico