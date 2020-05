A pandemia deixou-os desempregados nos países ricos do Golfo. Agora não sabem como voltar a casa

Há muito que as economias do Golfo Pérsico dependem de mão-de-obra estrangeira e a pandemia de covid-19, juntamente com a queda do preço do petróleo, fê-las parar quase por completo. Milhões de trabalhadores viram-se subitamente confinados em campos sobrelotados e sem trabalho. A Índia e o Paquistão já avançaram com voos para repatriar os seus cidadãos que imigraram para estes países e se viram náufragos nestes países de deserto.

