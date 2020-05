Covid-19: foco na Azambuja é um dos mais preocupantes na região de Lisboa

Com perto de 200 casos de covid-19 confirmados entre trabalhadores de empresas de logística, transformação e distribuição instaladas no concelho, Azambuja é, nesta altura, uma das grandes preocupações das autoridades de saúde na região de Lisboa. Não só pelo aumento exponencial do número de casos nas últimas semanas, mas porque no eixo da Estrada Nacional 3 (Carregado-Azambuja) funcionam cerca de 220 empresas com perto de 8500 postos de trabalho. E boa parte destes funcionários vive em outros concelhos da região, num raio que pode ir até à margem sul do Tejo e a zonas do Oeste e do interior ribatejano.

Também por isso, os transportes públicos têm sido vistos como uma das principais vias de potencial contágio e o caso já motivou, inclusivamente, reuniões com o ministro das Infra-estruturas e com responsáveis da CP. Outra preocupação é o facto de boa parte destes trabalhadores pertencer a comunidades imigrantes que vivem, por vezes, em condições precárias e/ou alojados em grupos, onde a propagação do novo coronavírus poderá ser facilitada. Por outro lado, a diversidade de origens e de zonas de residência complica o controlo da situação, notando-se que o concelho de Azambuja soma, nesta altura, 67 casos de infecção e que os restantes já identificados em trabalhadores das empresas locais se espalham por concelhos vizinhos como Alenquer, Vila Franca de Xira e Cartaxo, mas também por zonas mais distantes como Loures, Sintra ou mesmo Almada.

Luís de Sousa, presidente da Câmara de Azambuja, foi dos primeiros a alertar para os riscos desta situação e para a necessidade de melhorar as condições de transporte nos comboios da CP, utilizados diariamente por alguns milhares daqueles trabalhadores. Esta quinta-feira, a autarquia azambujense constatou que as insistências junto do Governo estão a produzir efeitos com medidas de reforço da sinalização e de sensibilização dos passageiros nas estações ferroviárias e acções de acompanhamento promovidas pela GNR nessas mesmas estações. O objectivo é fazer cumprir as normas de distanciamento e de utilização de máscaras para minimizar os riscos de contágio.

Por outro lado, revelou Luís de Sousa na reunião de câmara de terça-feira à tarde, já está a ser feito um levantamento de toda a comunidade migrante que existe no concelho de Azambuja, com o apoio do Alto Comissariado para as Migrações, procurando também concertar esforços para “a sensibilização destas comunidades para a problemática da covid-19”.

A câmara anunciou também que as principais empresas de logística comprometeram-se a tentar desfasar os horários, de modo que os trabalhadores não se cruzem nas entradas e saídas e nos acessos e chegadas dos comboios, evitando, assim, maiores aglomerações nas estações e apeadeiros.

Na tarde de quarta-feira, a União de Sindicatos de Lisboa (USL) promoveu uma conferência de imprensa no apeadeiro do Espadanal de Azambuja, exigindo mais medidas para proteger os trabalhadores da indústria alimentar, da logística e dos transportes que “nunca deixaram de trabalhar, mesmo em contexto de surto epidemiológico”, garantindo o abastecimento de bens essenciais, como é a alimentação, muitas vezes sem estarem garantidas as medidas de protecção de saúde e segurança dos trabalhadores. “Num momento de desconfinamento e de retoma exige-se que sejam tomadas medidas urgentes, que tornem os locais de trabalho seguros”, defende a USL, que reclama mais e melhores transportes públicos, fornecimento de equipamentos de protecção individual adequados, fornecimento de biocidas que possam ser constantemente utilizados pelos trabalhadores para se higienizarem e reorganização de espaços e de horários de trabalho de forma a “diminuir o tempo e intensidade da exposição ao risco”. A USL propõe, ainda, a criação e organização de equipas de intervenção “em caso de perigo grave e eminente”, a realização de exames médicos para identificar trabalhadores especialmente vulneráveis e o reforço da fiscalização por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho.

Neste eixo da Zona Industrial Vila Nova da Rainha-Azambuja funcionam grandes complexos logísticos dos grupos Sonae, Auchan e Jerónimo Martins e indústrias do sector alimentar como a Avipronto. Esta unidade industrial foi o maior foco do problema, com 129 casos confirmados de infecção entre os seus cerca de 350 trabalhadores. A empresa esteve encerrada durante alguns dias por ordem das autoridades de saúde, foi alvo de acções de desinfecção e reabriu no dia 11, com cerca de 10% do seu volume de produção. Nesta altura, segundo o presidente da Câmara de Azambuja, decorre uma segunda fase de testes aos funcionários da Avipronto.

Mais recentes são os casos de infecção detectados no complexo da Sonae, que emprega mais de 3000 funcionários e regista, segundo a Câmara, mais de meia de centena de testes positivos.

Na conferência de imprensa desta terça-feira, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, sublinhou que estes 70 funcionários são “trabalhadores jovens”, muitos dos quais vivem em conjunto em alojamentos por estarem deslocados, e “estão clinicamente bem, não estão internados”.

Segundo Luís de Sousa, estas empresas têm procurado apostar na contratação de autocarros para transporte dos seus funcionários, visando reduzir o risco de contágio nos comboios. É o caso da Sonae, que, em comunicado emitido esta quinta-feira, diz que"desde o início da pandemia que a empresa introduziu uma série de medidas por forma a conter a disseminação do surto, sendo que apenas 1/3 dos colaboradores usam comboios” e que já estão "a reforçar há várias semanas o serviço de autocarros próprios”, com a duplicação do número de autocarros e a higienização, de forma à lotação ser apenas metade da capacidade, garantido o distanciamento social.

As 20 maiores empresas reuniram, no dia 14, com a Câmara, representantes do Governo, autoridade de saúde, Protecção Civil e GNR, no sentido de concertar medidas. Os representantes das empresas mostraram-se disponíveis para integrar uma comissão que acompanhe mais activamente os desenvolvimentos da situação.

Quebra de rendimentos complica

Rui Corça, vereador do PSD na Câmara de Azambuja, alertou na reunião que os baixos salários e a perda de rendimentos das famílias de alguns destes trabalhadores podem levar a que descurem um pouco as medidas de precaução. “As pessoas ganham pouco e não se podem dar ao luxo de perder rendimentos. Provavelmente este tipo de situação leva a que algumas precauções estejam a ser um pouco negligenciadas porque precisam de continuar a trabalhar e de continuar a colocar comida na mesa”, sublinhou, vincando que, quando o país entra no desconfinamento, o concelho de Azambuja estará numa espécie de “contraciclo”, com o número de casos a aumentar.

Luís de Sousa não tem a mesma opinião: considerou que a Câmara tem feito o que deve fazer e tudo o que está ao seu alcance e que os números locais não se têm agravado nos últimos dias – o concelho tem 67 casos confirmados, dos quais 44 ainda activos e 21 recuperados. Regista, ainda, duas vítimas mortais.

Luís de Sousa salientou que muitas destas empresas estão, agora, a fazer testes para conhecer melhor a situação e que tem sido possível juntar esforços da Câmara, do Governo e das autoridades de saúde, de segurança e da protecção civil. “Vamos ver o que vai acontecer, mas a Câmara está a fazer o que deve fazer, estamos no bom caminho. E estamos a colaborar com as empresas, queremos cá as empresas e não queremos que nenhuma se vá embora”, rematou o edil, na sessão camarária da passada terça-feira.