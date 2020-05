Gelados de Bolonha prometem ser os mais cremosos de Lisboa

É directamente de Bolonha que chegam os principais ingredientes para os gelados da UNICO, a nova geladaria artesanal que acaba de abrir em Lisboa, na Avenida D. Carlos I: a pasta de pistácio (com pistácios da Sicília), por exemplo, para aquele que é um dos best-sellers da casa, a de avelã com frutos do Piemonte, ou a de pinhão para outro dos gelados “de assinatura”, conta Andrea Vitali.

Andrea é um dos sócios responsáveis por esta expansão para fora das fronteiras italianas dos gelados da famosa casa bolonhesa Cremeria Funivia e está em Lisboa para supervisionar a abertura desta loja, a primeira em Portugal, o segundo país europeu (depois do Reino Unido) a receber a marca, que está também já nos Estados Unidos.

Quando se pergunta a Andrea ou a Carlos Coutinho, o seu sócio em Portugal, qual a principal característica diferenciadora destes gelados, a resposta é igual: a cremosidade. Carlos garante mesmo que não encontraremos cremosidade igual nas outras geladarias artesanais da cidade.

Foto dr

Isso, segundo Andrea, tem a ver com a qualidade dos ingredientes (não são usados quaisquer corantes, conservantes ou intensificadores de sabor), mas também com a técnica utilizada – que, aliás, não é nenhum segredo: em breve a UNICO passará a ter workshops para quem quiser aprender a fazer gelados, da fase da pasteurização à da mantecazione, na qual nasce a tal cremosidade.

Mas isso só deverá acontecer a seguir ao Verão. Para já, e passado, primeiro o período das obras nos dois andares do número 92 da Avenida D. Carlos I e, de seguida, o das restrições por causa da pandemia do coronavírus, o foco é em dar a conhecer aos portugueses os gelados e os gelato cakes que aqui se vendem.

Andrea vem de uma família que tem com os gelados uma ligação antiga. É neto de Ezio Manfroni, fabricante das famosas máquinas de gelado Carpigiani. Elena Manfroni, filha de Ezio e mãe de Andrea, é uma apreciadora de gelados e foi isso que a aproximou (juntamente com Gianluca Vitali) de Leonardo Ragazzi, o criador por trás da Cremeria Funivia (em Bolonha, o gelado de pinhão chama-se Leonardo, em sua homenagem, mas em Portugal foi baptizado como L'UNICO).

É através de Elena e Gianluca que a família Manfroni chega ao projecto, mas é já com Andrea que a entretanto criada marca UNICO sai de Itália. A experiência em Londres enfrentou algumas dificuldades, confidencia Andrea. “Os ingleses não reconhecem a qualidade da mesma forma que os portugueses”, diz. Esteve em Portugal várias vezes e acredita que a cultura gastronómica dos portugueses os torna mais parecidos com os italianos e por isso mais sensíveis à qualidade dos gelados artesanais com receitas tradicionais.

A aposta no país passa por outro factor, acrescenta Carlos Coutinho: “É um mercado em franco crescimento. Os portugueses comem per capita pouco mais de três quilos de gelado anualmente, enquanto os italianos comem mais de nove quilos. Essa é uma das razões pelas quais as geladarias artesanais têm surgido como cogumelos.”

Foto Bolos gelados são outra das ofertas da UNICO dr

Este é, além disso, um segmento de mercado com enorme potencial. Carlos dá outros números: 65% dos gelados vendidos em Itália são artesanais, enquanto em Portugal “estamos abaixo dos 5%”, com os gelados industriais a dominarem claramente o mercado. Mas a boa aceitação que as geladarias artesanais têm tido fá-los acreditar que se trata de uma boa aposta.

Outra razão de satisfação pelo trabalho desenvolvido até agora em Portugal, é, conta Andrea, o facto de ter sido mais fácil adaptar as receitas aqui do que foi em Londres. Apesar de mais de 90% dos ingredientes virem de Itália, são usados alguns locais, nomeadamente a água e as natas, que, sendo um produto fresco, não podem ser importadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E se em Londres “a água era má” e as natas diferentes das italianas, em Lisboa, a água (da torneira, filtrada) revelou-se óptima, e as natas iguais. Por isso, garante, os gelados que se comem na loja da Avenida D. Carlos são exactamente iguais aos que pode provar quem for a Bolonha e visitar a Cremeria Funivia.

Entre os mais apreciados estão, por exemplo, o Funivia (mascarpone e chocolate derretido), o Bolonha (creme de amaretto com amêndoas caramelizadas), o Cremino (chocolate branco e avelãs), o Fiordillate, o Crema Emilia, o Stracciatella, o Nocciola, o Limone (com limões da Sicília), Ananás e Gengibre ou o icónico L’UNICO, com pinhões tostados (para já só disponível às sextas, sábados e domingos).

UNICO Av. D. Carlos I, 92, Lisboa Horário: de segunda a quarta das 13h às 22h, quinta e sexta até às 23h; sábado das 12h às 23h; domingo das 12h às 22h. Preço: cones entre os 2,50€ (um sabor) e os 5,50€ (quatro sabores) Há take-away com caixas Baby (250g, 12€), Piccolo (750g, 21€), Médio (1,150kg, 30€ e Grande (1,550kg, 36€). Os bolos gelados têm quatro tamanhos: para quatro pessoas (20€), para oito (30€), para 12 (40€) e para 16 (54€)