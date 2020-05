Desconfinamento (por) instantâneo a olhar o mar de Viana

Sair à rua, ver o mar e trazer uma boa fotografia pode ser, por estes dias, uma forma de desconfinar em tranquilidade. Mas também pode significar um galardão se o passeio acontecer em Viana do Castelo. O repto é lançado pela quarta edição do concurso Viana e o Mar.

Dirigido a todos os fotógrafos, profissionais ou amadores (desde que maiores de idade), o passatempo visa “desafiar a criatividade e a originalidade dos participantes e fomentar a observação e o registo de diferentes formas de olhar e promover Viana do Castelo enquanto cidade náutica, através de um olhar documental ou artístico sobre as zonas costeiras e ribeirinhas”.

As imagens devem ser submetidas até 24 de Junho, seguindo o regulamento disponível no site do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA). No dia seguinte, as fotografias serão colocadas no Facebook do CMIA, para votação (leia-se “gostos”) do público. A 28 de Julho, são anunciados os 20 trabalhos vencedores. O primeiro classificado recebe um prémio de 250€; os outros, menções honrosas. Todos terão visibilidade numa exposição com data e local a anunciar.

