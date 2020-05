Mais de 130 negócios portugueses já fazem parte da plataforma #iwilltravelagain

I Will Travel Again

Escolha um negócio, compre um cheque oferta e participe no #iwilltravelagain — algo como “voltarei a viajar” —, um movimento criado pela empresa havaiana FareHarbor determinada em contrariar a letargia provocado pela pandemia e que tem deixado sem clientes muitos operadores turísticos um pouco por todo o mundo.

“Não sabemos quando, mas voltaremos mais fortes do que nunca”, lança a plataforma online que funciona como uma montra. Escolhemos a experiência, preenchemos um pequeno formulário (com o valor do “cheque” e as referências bancárias) e um nosso amigo ou familiar receberá um email com o valor que poderá ser gasto quando as condições de confinamento dos respectivos países assim o permitirem.

“É um voto rápido e simples de confiança que diz ‘voltaremos a viajar'”. É mais uma forma de ajudar as empresas que neste momento esbracejam à procura de soluções de financiamento.

Entre as centenas de experiências #iwilltravelagain estão já listadas 136 em Portugal, estando 24 em Lisboa (passeios de barco, experiências gastronómicas e variados tours pela capital), 14 no Porto (nomeadamente passeios e provas de vinhos) e oito nos Açores (entre aulas de surf e de mergulho, caminhadas e escalada).

As empresas podem candidatar-se gratuitamente a um lugar na plataforma, que não se responsabiliza quer pelo fecho de qualquer um dos negócios anunciados quer pelo incumprimento de prestação de serviços pagos através de um destes chefes oferta.

“Como o actual estado da indústria e de cada empresa são desconhecidos, incentivamos os consumidores a reverem cuidadosamente os termos e as condições de cada empresa no seu site antes da compra”, pode ler-se no site.