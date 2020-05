Pedidos de moratória de crédito perto dos 570 mil até Abril

Até ao final de Abril, praticamente o primeiro mês em que o Estado e os bancos apresentaram moratórias de crédito, com vista a suspender total ou parcialmente os encargos mensais, os particulares e empresas pediram a sua aplicação em 568.912 contratos de crédito.

A informação, revelada esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), mostra a dimensão dos pedidos de ajuda das famílias, que deverão ter aumentado significativamente durante o corrente mês de Maio, até porque a moratória dinamizada pela Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC), arrancou mais tarde, a 18 de Abril.

Com base na informação reportada pelas próprias, as instituições de crédito tinham aprovado 514.750 moratórias, correspondendo os restantes 54.162 pedidos a situações que, nessa data, estavam ainda em apreciação ou não preenchiam as condições definidas para acesso às moratórias, adianta o regulador em comunicado.

De acordo com a informação divulgada, “cerca de dois terços dos contratos que beneficiam de medidas de apoio estão integrados no regime da moratória pública (345.551 contratos)”, que tem regras mais restritas de acesso, nomeadamente a prova de quebra de rendimentos por causa da pandemia, enquanto os restantes estão abrangidos por moratórias privadas (169.199).

No âmbito da moratória pública, quase metade dos contratos integrados (162 492) respeitam a crédito concedido a consumidores para aquisição de habitação própria permanente, enquanto os restantes envolvem crédito a empresas, a empresários em nome individual e a outros clientes, revela o BdP.

Os contratos integrados nas moratórias privadas respeitam maioritariamente a crédito aos consumidores (90.549) e os restantes a crédito hipotecário (78 650).

Os contratos de crédito celebrados com consumidores (crédito aos consumidores, crédito à habitação e hipotecário) representam mais de metade dos contratos que beneficiam das moratórias (331.691 contratos, o que corresponde a 64% do total dos contratos integrados nas moratórias).