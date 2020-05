Obrigações da TAP no retalho estão 16% abaixo do valor inicial

As obrigações que a TAP colocou no mercado em Junho do ano passado estavam a valer menos 16% no mercado secundário ao final da tarde desta quarta-feira. A grande queda foi a 16 de Março, após a declaração de pandemia e com o levantamento de mais restrições nas fronteiras, dia em que o valor destes títulos de dívida caiu até ficar 32% abaixo do inicial (sendo 100 o valor de referência, com cada obrigação a deter um valor nominal de 1000 euros), de acordo com os dados da Euronext (o máximo foi atingido em Setembro, subindo 4% para os 104).

