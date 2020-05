Economia europeia mantém-se em mínimos mas já reflecte reabertura

A actividade económica na Europa segue em valores mínimos, mas o índice relativo a Maio, divulgado nesta quinta-feira, já reflecte a reabertura que tem vindo a acontecer.

Depois de uma quebra “chocante” em Abril, sobretudo na Alemanha e em França, os dados de hoje mostram uma ligeira melhoria. Ainda que espelhem opiniões menos pessimistas quanto ao futuro, os números mostram que a Europa continua a perder encomendas, a despedir pessoas e a fechar empresas, enquanto lida com a crise pandémica de covid-19.

Nos países da zona euro, o índice compósito PMI da IHS Markit, que afere a actividade económica tanto na indústria como nos serviços, subiu de 13,9 pontos em Abril para 30,5 em Maio.

É o terceiro mês consecutivo abaixo dos 50 pontos, o que traduz uma contracção na actividade económica geral. É também o segundo valor mais baixo, melhor que o de Abril, mas pior do que o mau registo de Fevereiro de 2009, quando o índice ficou em 36,9 pontos no pico da crise financeira mundial de há 11 anos.

Na indústria, o índice subiu para 35,4 pontos em Maio, o que significa que a actividade continua a cair, mas agora a um ritmo mais lento do que em Abril. O mesmo sucedeu no sector dos serviços, cujo índice passou de 12 para 28,7 pontos.

“Consequentemente, continuaram a ser cortados postos de trabalho a um ritmo sem precedentes no período antes do confinamento provocado pela covid-19, ainda que o ritmo do corte de empregos tenha aliviado um pouco, comparado com o registo de Abril. As taxas destes cortes são semelhantes nos serviços e na indústria, em linha com a queda na procura. Os esquemas de layoff ajudaram a conter a necessidade de recorrer a despedimentos, mas a conservação de postos de trabalho no longo prazo vai depender do ritmo de retoma de encomendas, que continuaram a cair em Maio, com a segunda pior queda de que há registo”, lê-se na análise mensal hoje divulgada.

Em França, a indústria mostrou mais sinais de vida do que o sector dos serviços, o que pode estar relacionado com o regresso ao trabalho da importante indústria automóvel. Na Alemanha, a ligeiríssima travagem na quebra produtiva foi semelhante entre sector de serviços e indústria, mas os dados continuam maus, sendo o segundo pior registo desde 1998.

Apesar dos sinais de fraqueza nas exportações alemãs, os dados confirmam que a economia germânica está, ainda assim, em melhor forma do que a francesa, apresentando índices de actividade superiores, até mesmo comparado com o total da zona euro.

O mesmo já era indicado pelo desempenho do Produto Interno Bruto que, na Alemanha, caiu 2,2% no primeiro trimestre, ao passo que França viu esse indicador recuar 5,8% no mesmo período. Na zona euro, a quebra foi de 3,8% e em Portugal o recuo foi de 3,9%.

A generalidade das bolsas europeias perdia terreno, incluindo a de Lisboa, indiferentes à pequena travagem na degradação produtiva no sector privado. Os principais índices europeus estavam a cair entre 0,2% e 1,2%. O que talvez seja um sinal de que ainda poucos vêem estes números como o início de uma lenta recuperação. Às 10h40, o PSI 20 recuava 0,59%.