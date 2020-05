Aprovada protecção das rendas até Setembro. Oposição diz que é adiar problema

A Assembleia da República voltou a debater esta quinta-feira os apoios aos inquilinos e aos senhorios no âmbito da pandemia de covid-19, somando mais alterações a um regime excepcional que deve vigorar, sob proposta do Governo, até Setembro.

Com os votos favoráveis do PS e do PAN, e com algumas pequenas alterações ao articulado entregue no Parlamento pelo executivo, a Assembleia aprovou a proposta de lei do Governo que altera o “regime excepcional para as situações de mora no pagamento da renda, no âmbito da pandemia covid-19”, de forma a alargar as medidas de protecção até 30 de Setembro, incluindo tanto os arrendamentos habitacionais como não habitacionais.

No debate foi ainda aprovada por unanimidade uma proposta apresentada pelo PS que prorroga também até ao dia 30 de Setembro a proibição que as empresas que fazem o fornecimento de bens essenciais como água, energia eléctrica, gás natural e comunicações electrónicas possam suspender o serviço quando não houver pagamento em casos de desemprego ou quebra de rendimentos do agregado familiar, assim como permite que os consumidores possam suspender ou cessar os contratos sem penalizações ou cláusulas adicionais.

Já as propostas apresentadas pelo BE, pelo PCP e pela Iniciativa Liberal acabaram rejeitadas na Assembleia, que optou por fazer de imediato a discussão do diploma na especialidade, de forma a ver mais rápida a sua publicação e consequente entrada em vigor.

Durante essa discussão na especialidade, houve pequenos acertos aprovados, como os conseguidos pelo PSD, que inscreveu que o dever dos arrendatários que se vejam impossibilitados de pagar a renda têm “o dever de informar o senhorio de tal facto” (um dever que estava no regulamento do IHRU, mas que não tinha força de lei), e o PAN a determinação de que a regularização da dívida só tem início “a partir do término do terceiro mês subsequente ao fim do estado de calamidade pública ou após o término do mês subsequente àquele em que cessar o impedimento se anterior a esta data”.

Mas o resultado final de todas as votações, como disse ao PÚBLICO o presidente da Associação de Inquilinos Lisbonense, Romão Lavadinho, foi a decisão de “ficar tudo na mesma, definindo apenas o prolongamento dos prazos”. “Do que ouvi na Assembleia, vejo a falta de vontade do PS em aceitar outras propostas que não sejam a sua, nem aceitar alterações que beneficiassem os inquilinos e prioritários como previam os outros projectos, o que lamento”, afirmou Lavadinho.

Na lei que ainda está em vigor, e que já sofreu algumas propostas de alteração, as medidas de protecção estavam indexadas ao término do estado de emergência e mês subsequente - era para essas rendas em mora que os inquilinos, ou os senhorios, poderiam contrair um empréstimo para fazer o pagamento das rendas.

Desde que foi criada, a 15 de Abril, esta linha de financiamento do IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana concedeu 3,5 milhões de euros em empréstimos a cerca de 1800 inquilinos (os senhorios abrangidos foram apenas uma dezena).

O Governo insiste que esta é a melhor forma de apoiar todos os intervenientes. "Aceder a estes empréstimos é a melhor forma de apoiar inquilinos e senhorios. Porque há um período de carência de seis meses, no mínimo, e prestações muito suaves de pagamento de rendas, depois. E com esta linha evita-se que os senhorios fiquem sem as rendas devidas”, argumentou a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho.

Situação não termina por decreto

Durante o debate parlamentar foram muitos os deputados que chamaram a atenção para a dificuldade de determinar “o fim dos efeitos da pandemia com a fixação de uma data num decreto governamental”, como afirmou a deputada do PAN, Cristina Rodrigues.

Bruno Dias, do PCP, disse que só se andava a adiar o problema, fixando novas datas, e talvez por isso, a proposta do PCP propunha retirar as balizas temporais deste regime excepcional, defendendo um “regime extraordinário de protecção dos arrendatários” que se devia prolongar até que termine a sua situação de perda de rendimento, despedimento ou desemprego.

“A proposta do Governo limita-se a empurrar para um destino incerto milhares de inquilinos que, se agora têm dificuldades, em pior situação vão estar daqui a uns meses”, afirmou o deputado. Na proposta, que acabou rejeitada, o PCP defendia que os inquilinos deviam poder pagar as rendas até ao dia 30 de cada mês, e beneficiar de uma redução da renda de igual percentagem à respectiva perda de rendimento, devendo ser o Estado a pagar o diferencial através de um subsídio.

Já o Bloco de Esquerda manifestou-se preocupado com as exíguas competências que tem “o único instituto público que tem competências na área da habitação”, como lembrou a deputada Maria Manuel Rola.

A proposta do BE passa pelo alargamento da abrangência dos apoios do IHRU a mais agregados, bem como a criação de um corpo inspectivo no instituto, que permita garantir e fiscalizar o cumprimento da política de habitação. “No caso dos atropelos à lei do Trabalho, há uma entidade como a Autoridade para as Condições de Trabalho. E no caso dos despejos ilegais que continuam a acontecer, quem os fiscaliza?”, perguntou a deputada.

A proposta do BE acabou rejeitada, e o mesmo destino teve a proposta apresentada pelo deputado da Iniciativa Liberal, que, à semelhança do que foi pedido pela Associação Lisbonense de Proprietários, defendia a criação de uma moratória aos senhorios que tenham perdas de rendimento superiores a 20%.

João Cotrim Figueiredo insistiu em tentar garantir a protecção mínima dos senhorios que continuam desprotegidos, no “exacto espelho dos apoios que são concedidos aos inquilinos: “fraccionar o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 12 meses, sem juros e sem coimas”. A proposta teve os votos a favor do PSD, do CDS e do PAN, mas acabou rejeitada com os votos de todas a esquerda parlamentar.

Com a aprovação da Proposta de Lei do Governo, os contratos de arrendamento, habitacional e não habitacional – o secretário de Estado do comércio, João Torres, lembrou que com estas alterações ficam protegidos todos os estabelecimentos comerciais que foram obrigados a encerrar – estão protegidos até dia 30 de Setembro.

Mas são cada vez mais as vozes que sublinham o receio de que a situação se desmorone quando terminarem estas medidas de protecção, e o fim das moratórias. Numa altura em que existe uma lei de Bases de Habitação aprovada, e que deveria ser regulamentada até ao final do mês de Junho, a sua primeira proponente, Helena Roseta, disse ao PUBLICO que o importante agora seria discutir uma nova lei das rendas, “que fosse equilibrada para todos”. Era importante ter essa lei discutida e aprovada, quando chegássemos a Setembro e acabassem estas medidas de protecção”, defendeu a arquitecta.