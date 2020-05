Sugestão de jogos em canal aberto provoca nova crise no futebol

As relações entre os clubes das competições profissionais de futebol e o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) já estavam tensas e mais ficaram nos últimos dias, quando se soube que Pedro Proença defendeu, junto da Presidência da República e do Ministério da Economia, a emissão em canal aberto de algumas partidas das derradeiras dez jornadas do campeonato. O tema tornou explosiva a reunião de presidentes da I Liga desta quinta-feira, com o antigo árbitro a ser muito contestado – Proença convocou, entretanto, uma assembleia geral (AG) extraordinária para dia 19 de Junho, que será um autêntico referendo à sua continuidade.

