Aduriz, o adeus à distância de um símbolo do Athletic

A vida de Aritz Aduriz escorregou para o futebol pouco depois de se ter sagrado vice-campeão espanhol de esqui de fundo. Da neve para os relvados, a escolha provou-se acertada, mas não sem ter sido obrigado a vencer os altos e baixos inerentes a uma carreira profissional. Em Bilbau, Aduriz foi (e continuará a ser) um nome maior, sinónimo de golos, de carisma, de elegância. Aos 39 anos, o avançado fechou o cacifo no Estádio San Mamés e vai deixar o passado falar por si.

Uma breve visita a alguns dos golos mais brilhantes da Liga espanhola dos últimos anos levar-nos-á a darmos de caras com alguns momentos assinados por Aduriz. Um jogador completo, que começou a carreira no modesto Antiguoko e a cumpriu maioritariamente no País Basco - esteve duas épocas em Castela e Leão, divididas por Burgos e Valladolid (de 2003 a 2005), antes de tentar a sorte no Maiorca (2008 a 2010) e no Valência (2010 a 2012).

Foi nesse ano, o de 2012, que regressou em definitivo ao clube mais emblemático da região, preparando o terreno para se elevar à condição de símbolo do Athletic. Até à irrupção da covid-19, somou 149 golos neste período (num total de 164 em Bilbau), situando-se acima da barreira dos 20 golos em quatro temporadas consecutivas.

Ao longo da corrente temporada, bruscamente interrompida, o avançado que só atingiu verdadeiramente o reconhecimento ao quebrar a barreira dos 3o anos foi recolhendo vagas de aplausos em muitos dos estádios pelos quais passou. E provavelmente imaginaria um fim diferente, com direito ao calor dos adeptos que o sempre celebraram, com direito a homenagem, a ovação, a fotografias para a posteridade.

Com o campeonato espanhol a preparar-se para a retoma, Aduriz ainda alimentou a esperança de poder disputar a final da Taça do Rei, diante da vizinha e rival Real Sociedad. Esse, sim, seria um palco perfeito para o adeus. Mas o destino fintou-o.

“Chegou o momento. Disse muitas vezes que o futebol te deixa a ti antes que tu o abandones. Ontem mesmo, os médicos recomendaram-me que colocasse uma prótese que substitua o meu quadril e que me permita encarar a minha vida diária com a maior normalidade possível, anunciou o jogador, nas redes sociais.

Foi o epílogo para uma lesão de longa data, que já o afastara dos relvados noutras alturas. “Gostaríamos de nos despedir de ti na final dos nossos sonhos. De todo o modo, foi um prazer ter-te tantos anos pela frente”, reagiu a Real Sociedad, clube-bandeira da cidade onde nasceu Aduriz.

No futuro, Aritz Aduriz terá como grande desafio criar as duas filhas. E elas vão sempre poder relembrar a carreira do pai, no Youtube ou no museu do Athletic, onde figurará com o melhor marcador do clube neste século e o sexto de uma história que já leva 172 anos.