Os museus que já visitamos com máscara e os que nos chegam pelo correio

Aos poucos, os museus começam a reabrir as portas. Com máscaras e desinfectante, claro, e com o arranque do restauro dos Painéis de São Vicente como atracção no de Arte Antiga. De resto, do total de 23 museus e monumentos da Direcção-Geral do Património Cultural, somente o Soares dos Reis, no Porto, vai continuar ainda de portas fechadas por se encontrar em obras. Os visitantes, esses, gozarão de um desafogo que sufoca os orçamentos: a ausência de turistas.

