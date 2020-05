Fábrica Braço de Prata: jazz com raízes cubanas ao drive-in

A Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, prossegue a sua agenda de concertos pensados para o momento que vivemos, que impede a presença de público no interior do espaço.

Da Sala Nietzsche para o mundo – que neste caso se traduz em drive-in e redes sociais Instagram e Facebook –, as noites de quinta-feira são por conta do trio liderado pelo pianista cubano Victor Zamora, músico e compositor que traz no currículo colaborações com Paulo de Carvalho, Salvador Sobral, Jandira Silva, Lúcia Echague, Ciganos d’Ouro, Diego El Gavi, Nelson Cascais, Bruno Pedroso, Philipp Hamilton, Maria Anadon e Yuri Daniel, entre outros.

A jam session começa pelas 21h30 e leva as cores do jazz latino, “virtuoso e apaixonante”, aos muros exteriores da fábrica, numa versão habitualmente usada para o cinema ao ar livre.

A entrada é sujeita a reserva, devido à lotação do espaço, e a um donativo mínimo de 5€, convertido em bens de consumo, em serviço de take away. A ideia é ajudar a manter em funcionamento o espaço cultural e também a valorizar o trabalho dos artistas que ali têm proporcionado momentos de encher a alma.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais informações sobre a agenda cultural e reservas em www.bracodeprata.com.