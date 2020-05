Dancemos com os Clã enquanto as bombas caem

Em momentos como este, em que a nossa atenção colectiva se vê sugada de forma tão evidente por um fenómeno global, é inescapável que a realidade nos surja sempre deformada pelo filtro da pandemia. Qualquer filme de zombies passa a falar-nos da ameaça exterior, qualquer distopia literária nos remete para a perda consentida de direitos e para o policiamento doentio dos concidadãos, qualquer monólogo teatral que explore a solidão ou a ansiedade nos contagia com o medo e o desconforto extremo de cada um se ver na presença de outros. Se a ficção nos ajuda, tantas vezes, a lidar com a realidade, também a realidade, em contrapartida, nos obriga a relacionarmo-nos de formas diversas com narrativas que julgávamos ter arquivadas e arrumadas em nós. Os dias da pandemia, afinal, desarrumam e mudam tudo de sítio.

