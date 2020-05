Ao ciberespaço, com 88 Cartazes

Por um lado, abre novamente as portas do espaço físico, onde está patente a exposição de Jorge dos Reis, Labor e Método - Oitenta e Oito Cartazes (1996-2020), comissariada por Adriano Rangel e inaugurada uns dias antes da declaração do estado de emergência.

Por outro, e pela primeira vez na história do museu, abre a mostra em simultâneo também aos visitantes virtuais, num modelo interactivo onde é possível o contacto com o conjunto de cartazes, desenhos e esquissos desenvolvidos nas peças de design gráfico que compõem os 11 núcleos em exposição.

Na montra está também o catálogo com textos de Jorge dos Reis, do curador e de Luiz Humberto Marcos, director do museu.