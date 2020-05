No ano do seu centenário, Cruzeiro Seixas terá obra completa publicada pela Porto Editora

No ano em que celebra o seu centésimo aniversário, Artur do Cruzeiro Seixas, um dos maiores mestres surrealistas portugueses, que nasceu a 3 de Dezembro de 1920, verá a sua Obra Poética, ser publicada a 18 de Junho em três volumes na elogio da sombra, colecção da Porto Editora que tem como curador o escritor Valter Hugo Mãe. Em 2002, a Quasi Edições, de que Valter Hugo Mãe foi editor juntamente com Jorge Reis-Sá, tinham feito esta edição, organizada por Isabel Meyrelles, que está esgotada. “Mais adiante sairá um quarto volume recolhendo os dispersos, coisa que a Quasi não chegou a fazer. Será a professora Lourdes Pereira que assinará a organização dos dispersos”, disse ao PÚBLICO o escritor Valter Hugo Mãe.

Dias antes, na primeira semana do próximo mês quando a maioria das editoras portuguesas retomam a sua actividade, no dia 4 de Junho, irá para as livrarias Apresentação do Rosto, de Herberto Helder, obra publicada originalmente em 1968, apreendida pela PIDE e com grande parte dos cerca de 1500 exemplares da única tiragem destruídos, esta obra autobiográfica é reeditada pela primeira vez com as alterações feitas pelo próprio autor num exemplar que tinha em seu poder.

Nos primeiros dias do mês chega às livrarias Poesia Completa, de Maria Alberta Menéres, assinalando o primeiro ano após a sua morte. “Pela primeira vez surgem reunidos, num único volume, todos os livros de poesia publicados por Maria Alberta Menéres, desde 1952 a 1996, numa obra com mais de 280 poemas, alguns deles inéditos, bem como contos e ensaios. As características mais marcantes de toda a imagística da poesia desta célebre autora infanto-juvenil são analisadas no posfácio assinado por E. M. de Melo e Castro”, lê-se no comunicado enviado às redacções.

A 11 de Junho, e também com a chancela da Assírio & Alvim, publica-se Inferno, de Pedro Eiras, que assim se estreia na poesia com este primeiro volume de um tríptico que visitará a obra de Dante.

No final do mesmo mês, a Assírio & Alvim publicará O Caso Mental Português, de Fernando Pessoa (com edição de Fernando Cabral Martins e Richard Zenith). “Esta obra evoca um ensaio, publicado em 1932, onde Fernando Pessoa analisa o fenómeno do provincianismo como característica-chave da mentalidade portuguesa, apresentando vários textos de Pessoa – dois deles estavam, até agora, absolutamente inéditos – sobre o ‘caso’ dos portugueses com conclusões pertinentes ainda hoje”, explica o grupo editorial em comunicado.

Na área da ficção internacional as apostas da Porto Editora vão para O Golfinho, de Mark Haddon, considerado pelo The Guardian um dos melhores livros de 2019, como explica o director editorial Manuel Alberto Valente no vídeo que acompanha o comunicado, “ um thriller que relata a aventura de um pai e da sua filha, atravessando mitos e lendas, fantasia e realidade”, que irá para as livrarias também no final do mês, a 18 de Junho.

Mas já a 4 de Junho, lançarão O Comboio das Crianças, de Viola Ardone, “um livro baseado em factos verídicos e que narra a história esquecida das crianças de Nápoles e da fuga à miséria no pós-Segunda Guerra”, e de Mulheres que Compram Flores, de Vanessa Montfort, “um sucesso literário espanhol que já soma 22 edições no seu país e mais de 150 mil exemplares vendidos e que a autora apresenta como sendo ‘um romance social, bastante crítico com a sociedade e o perfeccionismo'”, afirmam no comunicado.

Na mesma data, na Ideias de Ler publica, sairá o livro de Adam Kucharski, As Leis do Contágio, no qual o epidemiologista da London School of Hygiene and Tropical Medicine apresenta “os padrões matemáticos de uma doença infecciosa como aquela que assola actualmente a Humanidade, ao mesmo tempo que procura compreender os intricados processos biológicos e sociais do fenómeno do contágio – seja de uma doença, de um comportamento ou de uma ideia”.

O chef Gordon Ramsay terá também um novo livro, Comida Fit com receitas que aliam a prática de exercício físico à nutrição adequada, bem como a nutricionista Sandra Ribeiro, Leve para sempre, que pretende ajudar os leitores a fazerem uma reeducação alimentar.

No ano em que se assinala o 50.º aniversário da vida literária da escritora de literatura-infantil Luísa Ducla Soares, a Porto Editora lança, a 11 de Junho, Luísa – as histórias da minha vida, um livro em que a autora “recorda, através de histórias, ilustrações e fotografias, momentos da sua vida e da sua carreira”.