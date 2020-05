Covid-19. EUA pagam mil milhões por 300 milhões de doses de potencial vacina

A empresa farmacêutica AstraZeneca anunciou, esta quinta-feira, que estabeleceu acordos com 400 milhões de doses de uma vacina que está a ser desenvolvida com a colaboração da Universidade de Oxford.

No comunicado da empresa citado pela BBC, a farmacêutica diz que até ao final de 2021 terá capacidade de produzir mil milhões de doses da vacina — baptizada com o nome AZD1222 — para o novo coronavírus. Apesar da confiança de que este produto estará disponível a partir de Setembro, a AstraZeneca reconhece que podem existir problemas de fiabilidade.

De acordo com a Bloomberg, 300 milhões destas encomendas estão destinadas para os Estados Unidos, que se comprometeram a entregar 1,2 mil milhões de euros à farmacêutica AstraZeneca. A farmacêutica fornecerá estas doses da vacina até Outubro. Esta verba será disponibilizada pela autoridade norte-americana de Pesquisa Avançada e Desenvolvimento Biomédico, como parte da Operação Warp Speed, uma iniciativa do Governo de Trump para garantir que o país tem acesso facilitado a uma eventual vacina.

“Estamos a fazer vários investimentos no desenvolvimento e produção de vacinas promissoras muito antes de serem aprovadas, para que uma vacina bem-sucedida chegue ao povo americano sem um dia desperdiçado”, afirmou, em comunicado, o secretário da Saúde e Serviços Sociais, Alex Azar. A administração Trump tem sido criticada pelo modo como tem combatido a pandemia: os Estados Unidos são o país mais afectado, tanto no número de infecções como no de óbitos.

Dezenas de outros projectos estão em funcionamento em vários países com o objectivo de se chegar a uma vacina. O Presidente chinês, Xi Jinping, deixou a garantia de que se a vacina for descoberta pelos cientistas do país, será disponibilizada para todos os restantes países.

Tal como já tinha acontecido à farmacêutica Moderna no início da semana, também a AstraZeneca já sentiu um efeito positivo nas suas acções ao anunciar estes acordos comerciais para uma potencial vacina. Em Wall Street, as acções valorizaram 3,64% desde o anúncio, valendo agora 55,74 dólares por acção, o valor mais alto da história da empresa.

Tal como a AstraZeneca, também a empresa norte-americana Moderna foi apoiada com capital da Administração Trump. A estas duas farmacêuticas, juntam-se ainda projectos realizados na francesa Sanofi e na Johnson & Johnson.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para a AstraZeneca, esta semana foi duplamente bem-sucedida: a farmacêutica detém uma participação na Moderna desde 2013 que, com os resultados positivos dos ensaios clínicos em humanos anunciados esta semana e consequente valorização bolsista, vale agora mais de dois mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros).

O novo coronavírus já causou mais de cinco milhões de pessoas, provocando a morte de 329.186 pessoas desde o início da pandemia.