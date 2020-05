Campanha de literacia dos oceanos “Açores Entre Mares” arranca esta quinta-feira

A campanha de literacia dos oceanos “Açores Entre Mares” arranca a partir desta quinta-feira nas plataformas digitais, este ano com um novo formato devido aos constrangimentos provocados pela pandemia, com iniciativas nas redes sociais até 8 de Junho.

Promovida pela Direcção Regional dos Assuntos do Mar, a campanha, que conta com o apoio dos Parques Naturais de Ilha e da Azorina (Sociedade De Gestão Ambiental e Conservação Da Natureza), decorre desde 2010, entre o Dia Europeu do Mar e o Dia Mundial dos Oceanos. A campanha tem vindo a dinamizar em todas as ilhas do arquipélago actividades que visam a promoção do conhecimento do mar dos Açores, bem como o seu uso sustentável.

O Governo dos Açores informa, em comunicado de imprensa, que a campanha “tem, na sua edição de 2020, um novo formato, com a passagem para as plataformas digitais, devido aos constrangimentos causados pela pandemia da covid-19” que impossibilita a realização de actividades que envolvam a participação física dos cidadãos.

Assim, a partir de hoje, Dia Europeu do Mar, e até 8 de Junho, Dia Mundial dos Oceanos, serão transmitidas conversas em directo com investigadores e especialistas sobre as questões do mar dos Açores, através das redes sociais, nomeadamente na página Facebook da Direcção Regional dos Assuntos do Mar e na página Instagram da campanha Açores Entre Mares. No total estão programadas 17 conversas online e serão disponibilizados conteúdos e materiais temáticos na página da iniciativa.

As conversas online do Entre Mares arrancam esta tarde, às 17h dos Açores (18h de Lisboa), com a participação do director regional dos Assuntos do Mar, Filipe Porteiro, enquanto na quinta-feira, à mesma hora, vai decorrer uma palestra com o investigador Jorge Fontes, do centro Okeanos/IMAR, subordinada ao tema “O que procuram os grandes pelágicos no mar dos Açores”. Na sexta-feira, a investigadora Marina Carreiro Silva, também do Okeanos/IMAR, responde à questão “Os Açores são um hotspot para os corais de água fria?”.

A edição deste ano “Açores Entre Mares 2020” conta com a colaboração do Observatório do Mar dos Açores (OMA), da Fundação Oceano Azul, através dos programas Blue Azores e Educar para uma Geração Azul, e com a parceria do projecto europeu Life Natura.