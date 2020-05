Tribunais não retomam actividade antes da semana que vem

Não vai ser possível os tribunais portugueses retomarem a actividade antes da semana que vem, revelou o presidente da associação sindical de juízes portugueses, Manuel Ramos Soares, à saída de um encontro com a ministra da Justiça. “E não é razoável esperar que a retoma seja repentina. Vai ser gradual e demorar algumas semanas”, acrescentou.

A falta de condições de muitas salas de audiências para a realização de julgamentos com a distância social imposta pela pandemia é um dos problemas que ainda não está resolvido. Os juízes defendem que a instalação de separadores de acrílico nestas salas, entre magistrados e advogados, é uma solução preferível à utilização obrigatória em simultâneo de viseira e máscara, por estes equipamentos dificultarem a comunicação.

As salas de audiências interiores, que não seja possível arejar abrindo janelas, vão ter de ser substituídas por salas alternativas fora dos tribunais onde seja possível fazer julgamentos, adiantou Ramos Soares, acrescentando que ainda não foram identificados todos os espaços necessários. Mesmo antes da pandemia os tribunais já recorriam a auditórios de espectáculos para a realização de julgamentos com muitos arguidos.

A Associação Sindical de Juízes Portugueses contratou uma empresa especializada em higiene e segurança no trabalho com o objectivo de verificar se as novas regras de funcionamento dos tribunais preconizadas pelo Ministério da Justiça em conjunto com a Direcção Geral da Saúde se adequam às necessidades dos magistrados e se lhes garantem realmente protecção.