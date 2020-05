SNS emitiu mais vales-cirurgia mas menos doentes quiseram usá-los

Entre 1 de Janeiro e 30 de Abril, os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) emitiram 75.063 vales-cirurgia, mais 7,1% do que no mesmo período do ano passado (70.088), de acordo com os dados, ainda provisórios, fornecidos pelo Ministério da Saúde ao PÚBLICO. Mas apesar deste acréscimo, houve menos doentes a querer usar este mecanismo para realizar a sua cirurgia, quando comparada com a percentagem de vales-cirurgia cativados no período homólogo.

