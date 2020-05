Covid-19 faz mais 16 mortes em Portugal. Menos de 100 doentes em cuidados intensivos pela primeira vez desde Março

Portugal registou nesta quarta-feira mais 16 mortes por covid-19, um aumento de 1,3%, que eleva para 1263 o total de vítimas mortais. Nas últimas 24 horas, foram detectadas mais 228 pessoas infectadas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,8%. Desde o início do surto, foram identificados 29.660 casos.

De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS), há menos 20 pessoas internadas (609), das quais 93 estão nos cuidados intensivos (menos oito do que na terça-feira). O número de doentes nestas unidades está abaixo da centena pela primeira vez desde 28 de Março (89).

O relatório dá ainda conta de mais 21 pessoas que recuperaram da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, o que faz aumentar o número total de recuperados para 6452. Uma pessoa é considerada “curada” depois de um teste com resultado negativo, caso o tratamento esteja a ser feito em casa, ou dois em 24 horas se o doente estiver no hospital. Excluindo o número de recuperados e de óbitos, há 21.945 casos activos em Portugal, mais 191 do que no dia anterior.

Há 2405 pessoas a aguardar resultado laboratorial e 25.281 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

De acordo com António Lacerda Sales, o valor de Rt (o número médio de contágios causados por cada pessoa infectada) de “13 a 17 de Maio, a nível nacional” foi de 0,95. “Estamos perante uma estabilidade deste indicador”, disse o secretário de Estado da Saúde na conferência de imprensa diária relacionada com a pandemia de covid-19. “Desde 11 de Maio, a taxa de testes positivos diários é de 5%”, referiu.

A taxa de letalidade global da doença é de 4,3%, e sobe para 16,1% acima dos 70 anos, de acordo com António Lacerda Sales, na conferência de imprensa desta sexta-feira. Pelo menos 71,9% dos doentes estão a ser receber tratamento em casa e 2,1% estão internados: 1,8% em enfermarias, 0,3% nos cuidados intensivos.

Relativamente às mortes, 1096 das 1263 vítimas mortais (cerca de 87%) estão acima dos 70 anos, sendo que 15 das 16 registadas esta quarta-feira foram nesse grupo etário – o outro óbito tinha entre 60 e 69 anos, o grupo etário em que há registo da morte de 113 pessoas. O relatório dá ainda conta de 40 pessoas com idades entre os 50 e 59 anos; 13 pessoas entre os 40 e os 49 anos; e uma vítima mortal entre os 20 e os 29 anos.

A região Norte continua a ser a que concentra o maior número de casos, com 16.488 pessoas infectadas e 713 óbitos – 55,6% da totalidade dos casos e 56,4% das mortes. No entanto, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que apresenta o maior crescimento: registou 198 dos 228 novos casos (86,8%). É a segunda mais afectada do país, com 8688 casos confirmados e 289 vítimas mortais.

A região Centro tem 3655 casos registados e 230 mortes, seguida da região do Algarve, com 356 infectados e 165 óbitos. O Alentejo assinala até esta quarta-feira 248 casos e uma morte. Os Açores e a Madeira são as regiões com menor número de casos, com 135 e 90, respectivamente. A Madeira é a única região sem mortes por covid-19, sendo que os Açores têm registo de 15 óbitos. As duas regiões não apresentam mudanças nos números desde 12 de Maio.

De acordo com os dados do Sinave – Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que correspondem a 90% dos casos confirmados, Lisboa é o concelho com maior número de casos (2046), seguido de Vila Nova de Gaia (1521) e do Porto (1334). Há outros três concelhos com mais de mil casos identificados: Matosinhos (1245), Braga (1196) e Gondomar (1065).

Até terça-feira, Portugal tinha registado um total de 29.432 casos de infecção, 1247 mortes e 6431 recuperados.

Orientações para as grávidas está a ser revista

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, relembrou, esta quarta-feira, que a questão associada às grávidas “tem duas componentes: a grávida e o recém-nascido”. Este último teve publicado recentemente as respectivas orientações face à pandemia de covid-19. Por outro lado, a DGS está, actualmente, “a rever as orientações das grávidas para sair a actualização”.

Questionada quanto ao acompanhamento durante o parto, Graça Freitas disse que a situação é “delicada” e relaciona-se com a “probabilidade do acompanhante poder ser contagiado" ou se o mesmo está afectado e, assim, “pode aumentar o risco para quem esta dentro da sala de partos”.

“As condições físicas do local do parto podem [ajudar a] decidir que tipo de acompanhamento é que se faz. É a equipa clínica que faz [essa decisão]. Se for uma sala grande o risco será menor do que numa sala pequena”. Deste modo, por enquanto são ainda os hospitais e equipas clínicas a adaptarem a regra geral aos espaços que têm disponíveis.

Transportes continuam higienização das superfícies

Questionada quanto à possibilidade de a transmissão do novo coronavírus por superfícies, especialmente em transportes públicos, não ser tão intensa, Graça Freitas indicou que a DGS irá continuar a “pôr muita ênfase na desinfecção das superfícies”.

“Saiu um estudo, baseado numa indicação da OMS [Organização Mundial de Saúde], de que a transmissão através das superfícies pode não ser tão intensa, mas não temos a certeza” explicou.

“Uma das coisas que caracteriza esta pandemia é a incerteza. A própria OMS continua a recomendar a higienização de superfícies e objectos. Os transportes têm indicações muito precisas sobre [este assunto] e por sua vez, as pessoas têm indicação para tocar o mínimo nessas superfícies. Até agora podem ser consideradas fonte transmissão.”

Sobre a reabertura de ginásios, Graça Freitas disse não ser da competência da DGS definir uma data. “Em Portugal, como nos outros países, a reabertura das actividades económicas tem sido gradual”, começou por explicar a directora-geral da Saúde.

Referindo-se à reunião que ocorreu na terça-feira, 19 de Maio, Graça Freitas indicou que foram acertados “conjuntos de boas práticas boas práticas” de forma a minimizar ao máximo o risco. Contudo, afirmou que não há ainda uma data definida, “nem sequer compete à DGS [definir uma data]”.