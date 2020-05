Abertura automática das portas em todas as paragens e evitar usar dinheiro — as regras da DGS para os transportes públicos

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) lançou esta quarta-feira novas recomendações para os transportes públicos, que abrangem desde as empresas, aos trabalhadores e aos utentes — e de autocarros a táxis, entre outros.

Segundo a DGS, deve-se “evitar a troca de bens materiais entre trabalhadores e utilizadores (por exemplo, pagamentos com moedas ou notas) e dar preferência ao pagamento electrónico e sem contacto directo”, além do já obrigatório uso de máscaras.

Se costuma utilizar transportes públicos e tiver “sintomas sugestivos de infecção respiratória (tosse, febre, falta de ar, etc.)”, a DGS pede que não o faça, a não ser em “casos urgentes e em circuitos cujo destino são unidades de saúde”.

Antes, durante e depois do percurso, todos devem desinfectar tanto quanto possível as mãos. “Além de cumprirem as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correcta das mãos e do distanciamento físico, devem desinfectar as mãos antes e depois da utilização de um transporte público e reduzir ao mínimo o contacto manual com as superfícies”.

Quem operar os transportes públicos também deve, diz a DGS, abrir as portas automaticamente, para evitar que se carregue em botões. “Os trabalhadores, por exemplo, devem proceder à abertura automática das portas nos veículos em que tal seja tecnicamente possível, efectuando paragem em todas as estações/paragens, no sentido de evitar que os utilizadores tenham de carregar no botão de abertura de portas (botão stop), e privilegiar a entrada e a saída dos utilizadores pela porta traseira do veículo”.

Para táxis e transportes individuais e remunerados de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica (TDVE), como a Uber ou a Bolt, os passageiros devem ser sempre transportados nos bancos traseiros, “mantendo a janela aberta para permitir a circulação do ar”.

Para os transportes individuais, a DGS vai mais longe e aconselha mesmo a que os utentes mantenham “as mãos no colo durante a viagem” e que evitem “o manuseamento e toque nas superfícies do interior do veículo”. As malas também devem ser colocadas pelos próprios utentes na bagageira.

Todas as normas e limpeza nos transportes públicos devem ser asseguradas pelas empresas e operadoras. A DGS aponta que estas devem ter o seu próprio plano de contingência, que terá de ir ao encontro às recomendações das autoridades de saúde.

O plano deverá incluir “aconselhamento técnico aos seus colaboradores, sensibilização para o cumprimento de medidas de protecção contra a covid-19 e materiais de limpeza, máscaras e equipamentos de protecção individual adequados”.

As normais apontadas pela DGS prevêem ainda que as empresas de transportes tenham acautelados quaisquer problemas com a saúde dos trabalhadores, que todos os transportes e plataformas sejam desinfectados regularmente e deve haver a divulgação do plano em todos os espaços.

Para os trabalhadores dos transportes públicos do país, a DGS pede ainda que seja usada “máscara facial, de preferência cirúrgica” e deve “abster-se de ir trabalhar, avisando a empresa, no caso de apresentar sintomas sugestivos de infecção respiratória (tosse, febre, falta de ar, etc.), mantendo-se em recolhimento”.