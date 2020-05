O despedimento de Ventura e o apoio aos media

André Ventura foi despedido, embora do sítio errado: saiu do Correio da Manhã e da CMTV, continuando com lugar assegurado no Parlamento, e por muitos anos, a acreditar nas sondagens. Octávio Ribeiro, director-geral da Cofina, justificou a sua dispensa com o facto de o deputado do Chega ter ultrapassado “algumas linhas vermelhas” nos últimos tempos. Não explicou que linhas foram essas, e para o caso também não interessa, porque este texto não é sobre André Ventura.

