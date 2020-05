PCP e PEV querem proibir empresas de paraísos fiscais de aceder a apoios na covid-19

À boleia da transposição de duas directivas que o Governo compilou numa proposta de lei com cerca de 450 páginas – sobre prevenção de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo -, o PCP e o PEV querem proibir empresas sedeadas em paraísos fiscais de terem acesso a quaisquer apoios públicos criados no âmbito das medidas excepcionais e temporárias de combate à pandemia. Os comunistas propõem ainda que sejam proibidas ou limitadas as relações comerciais, profissionais ou transacções com entidades sedeadas em centros offshore.

