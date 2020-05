Bloco vai chamar ao Parlamento novo diploma que permite PPP na saúde

Ainda mesmo sem ter sido publicado em Diário da República (DR), o novo diploma do Governo que estabelece as regras para a celebração de contratos de parceria e gestão na área da Saúde, ou seja, parcerias público-privadas (PPP), já tem o caminho traçado: o Bloco vai chamar o decreto-lei ao Parlamento assim que ele for publicado em diário oficial. A intenção é revogá-lo e depois encontrar uma solução que proíba, de facto, as PPP no sector da Saúde, afirmou ao PÚBLICO o deputado Moisés Ferreira. Já o PCP vai esperar que o texto seja publicado “para analisar o que fazer logo a seguir”, disse fonte parlamentar do partido.

