Costa resolveu o seu problema e criou outro à direita

António Costa empurrou Marcelo Rebelo de Sousa para um segundo mandato como Presidente da República, antecipando-se ao próprio, numa conjuntura que ameaçava ser-lhe desfavorável devido à falta de comunicação com o Ronaldo das Finanças. O aluno trocou as voltas ao professor. Costa não surpreendeu apenas Marcelo. Surpreendeu o próprio PS – fê-lo, aliás, enquanto primeiro-ministro, numa visita a uma fábrica de automóveis alemã — e ciente de que o congresso dos socialistas só se realizará no primeiro trimestre de 2021, já depois das presidenciais resolvidas. As presidenciais são um irritante permanente para o PS.

Mas Costa surpreendeu, também, uma direita atónita e incapaz de fingir o seu desamor por este Marcelo. PSD e CDS passaram da desconfiança da sua parentalidade para uma clara orfandade face a um Presidente escolhido pelo eleitorado de direita: Miguel Albuquerque será um novo Defensor Moura e Adolfo Mesquita Nunes (apoiado pela Iniciativa Liberal) ou inspira um casamento ou causa um terramoto no Caldas. A jogada de antecipação do líder do PS manietou os dois partidos e agora pouco mais lhes resta do que serem os figurantes de uma campanha na qual entrarão pela porta dos fundos.

Ana Gomes tem mais do que razões para se candidatar. O eleitorado tem dela a imagem de alguém com coragem para confrontar Marcelo ou Ventura com toda a frontalidade de que tem dado provas em todos os casos em que se envolve. Se há alguém que não depende de meras tácticas políticas e se orienta por segundas intenções é Ana Gomes, por muito que o estilo seja inapropriado ou o seu tom roçague o populismo. O PS que sobreviveu ao confronto entre Soares e Alegre ou entre Sampaio da Nóvoa e Maria de Belém irá eleger Marcelo com pragmatismo de nota artística. Será curioso saber se a esquerda do PS se juntará a Francisco Assis, o primeiro a sugerir o nome da ex-eurodeputada, e se Ana Gomes conseguirá que a sua candidatura seja um espaço alargado de convergência a outros partidos de esquerda.

Costa resolveu o seu problema, criou outro à direita e instigou Ana Gomes a candidatar-se. Caso esta avance, o problema, de facto, será do BE e do PCP. Os seus candidatos habituais, a constante Marisa Matias e o camarada anónimo da praxe, arriscam-se a ficar atrás de Ana Gomes e de Ventura.