E se tirasses um ano para ti? A Gap Year Portugal pode ajudar com 6500 euros

A Gap Year Portugal está a promover mais uma edição do concurso anual para jovens entre os 18 e os 27 anos que queiram fazer um ano sabático. Os prémios podem ser de 5000 euros para uma candidatura individual ou de 6500 euros para uma candidatura em dupla.

A sexta edição do concurso pede aos concorrentes, que devem ter terminado o ensino secundário ou um ciclo no ensino superior, que apresentem até 7 de Julho um plano detalhado de como pretendem realizar o gap year para um período de seis a dez meses. Os candidatos têm de apresentar os seus objectivos e motivações e também soluções práticas, como é o caso dos roteiros, soluções de alojamento, o orçamento detalhado e até possíveis acordos com associações que os possam acolher, conforme consta do regulamento.

São valorizados pontos como a criatividade e o impacto do projecto, a preocupação com a sustentabilidade e o nível de detalhe na elaboração do orçamento. O formulário da candidatura está disponível no site oficial da Gap Year Portugal.

De forma a ajudar os jovens no planeamento do gap year, e tendo em conta a situação actual de pandemia, a organização criou este ano uma nova iniciativa. “A conversar é que os gappers se entendem” é um conjunto de talks direccionadas a quem pensa realizar um ano sabático no futuro. As palestras, em formato online, são dadas por jovens que já passaram pela experiência.

Os temas focam-se em assuntos úteis como a saúde e segurança em viagem (20 de Maio, às 18h30), a experiência de gap year em Portugal (27 de Maio às 18h30) e o incremento do gap year no currículo (3 de unho às 18h30).