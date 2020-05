Max está a tentar “construir” o maior sofá do mundo — e precisa do teu

"Há semanas que estamos todos fechados em casa, isolados, sentados nos nossos sofás", observa o artista germano-namibiano Max Siedentopf, na sua conta de Instagram. Num claro convite à participação dos seus 32,3 mil seguidores, deixou o seguinte desafio: "Vamos todos juntar-nos e construir o maior sofá do mundo!"

Este projecto colaborativo, que reúne imagens de muitas dezenas de pessoas de todo o mundo sentadas nos seus sofás, começou "durante a pandemia de covid-19", pode ler-se no site So Far Sofa. "Tem como objectivo unir pessoas de todo o mundo, que estão presas em casa, e construir o maior sofá do mundo." Max "cola" todas as imagens, lado a lado, e publica no site, onde uma longa fotografia está disponível para visualização.

Ainda não é tarde para participar; podes, para isso, enviar uma fotografia tua para [email protected]. "É importante que se veja todo o sofá na fotografia", ressalva Max.