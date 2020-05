O vírus e a democracia

Segundo a opinião geral dos especialistas é possível que o vírus pandémico se torne num vírus endémico. É neste contexto que jamais podemos esquecer as suas consequências e as medidas de emergência do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que levaram a restringir a liberdade de expressão e de imprensa. Algo repudiante que alguns desvalorizam por tratar-se de um Governo conservador e de direita. Mas, o que dizer de países referenciados como democratas que optam por medidas muito idênticas? Será que com o avançar do tempo estaremos condenados a conhecer um ponto de vista, sem direito a contraditório nem discussão?

Saibamos, por isso, proteger-nos a nós e à saúde pública, sem desistirmos de vigiar a democracia porque, em momentos como este, ela pode adoecer facilmente.

Manuel Vargas, Aljustrel

O PCP existe? No PÚBLICO, parece que não

Basta uma semana de análise de conteúdos, neste caso, entre 11 e 17 de Maio, para se perceber a exclusão a que é sujeito um partido com representação parlamentar e com uma activa e reconhecida intervenção na vida do país, dos trabalhadores e do povo português. Durante a semana analisada, a acção do Partido Comunista Português mereceu do PÚBLICO cinco breves parágrafos, dois retirados da entrevista de Jerónimo de Sousa ao Porto Canal sobre a Festa do Avante! (11.05.20), um sobre o direito à nacionalidade portuguesa (11.05.20), um sobre a transferência de 850 milhões para o Novo Banco (14.05.20) e um sobre a insuficiente acção do governo no combate à crise económica (15.05.20). Nos dias 13, 16 e 17, nenhuma referência foi feita. Tudo junto, aposto, não daria mais do que uma brevíssima nota de rodapé.

Por oposição, o Partido Socialista é rei e senhor das atenções e deferências do jornal, páginas inteiras a que se associam as notícias sobre a acção do governo, abonecadas com inúmeras fotos do primeiro-ministro e do ministro das Finanças. Dos restantes partidos, o Bloco de Esquerda, (por que será?), também tem espaço garantido, mesmo que o assunto sejam “as bicicletas no pós-Covid-19”. E, “assim, se vê”, a isenção, a integridade, a pluralidade que norteia a linha editorial do diário PÚBLICO, propriedade do grupo empresarial Sonae.

Duas notas finais, a primeira, em contraponto ao que escrevi anteriormente, para valorizar a qualidade dos trabalhos jornalísticos apresentados nos suplementos, cadernos e diversas áreas do jornal, a segunda, a indesmentível e indisfarçável coerência ideológica entre a equipa directiva e o dono do jornal.

Rui Manuel Firmino de Oliveira, Lisboa