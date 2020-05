Regina Duarte abandona Governo brasileiro por sentir saudades da família

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou esta quarta-feira a demissão da actriz Regina Duarte da secretaria especial da Cultura do Governo brasileiro, alegando motivos pessoais. A actriz irá dirigir a Cinemateca de São Paulo.

Segundo Bolsonaro, Duarte “sente falta da família” e terá sido por essa razão que pediu para abandonar o cargo no Governo que desempenhava desde o início de Março. “Para que ela possa continuar contribuindo com o Governo e a cultura brasileira, assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em São Paulo”, disse o Presidente.

O anúncio foi publicado na conta de Twitter de Bolsonaro em que o chefe de Estado aparece ao lado de Regina Duarte, com a actriz a dizer que acabou de “ganhar um presente” com a nomeação para a Cinemateca. O vídeo começa com a actriz a perguntar a Bolsonaro se ele a está “fritando”, um termo usado pela imprensa brasileira para o processo de afastamento progressivo de titulares de órgãos governamentais até culminar na sua demissão e que já aconteceu em várias ocasiões neste Governo.

A possibilidade de Regina Duarte sair do Governo era levantada há algumas semanas pela imprensa brasileira a partir de uma sequência de decisões que deixaram a actriz em segundo plano. Uma delas foi a renomeação do maestro e youtuber Dante Mantovani para dirigir a Funarte (Fundação Nacional das Artes) que tinha sido demitido por Duarte logo no primeiro dia no cargo.

A actriz com uma longa carreira na televisão brasileira chegou ao Governo para tentar construir um diálogo com a classe artística que, na sua generalidade, é bastante crítica da gestão de Bolsonaro. Porém, Regina Duarte manteve-se alheada de questões importantes do sector, como o apoio a artistas e entidades culturais atingidos pelas consequências económicas da pandemia da covid-19 no Brasil. A ausência de homenagens públicas, ou sequer notas de pesar, aos artistas que morreram nos últimos meses, como o escritor Rubem Fonseca, o actor Flavio Migliaccio ou o compositor Aldir Blanc, também motivaram muitas críticas da classe.

O ponto de não-retorno da relação entre Regina Duarte e os artistas brasileiros parece ter sido atingido depois de uma entrevista concedida pela secretária de Cultura à CNN Brasil no início do mês em que tentou defender a sua postura e acabou por desvalorizar a prática de tortura durante a Ditadura Militar.