Moçambique: crime político disfarçado de assalto a “um cota com muito dinheiro”

Anastácio Matavel foi assassinado a 7 de Outubro do ano passado. Um automóvel cheio de agentes da polícia moçambicana crivou de balas o carro conduzido pelo activista social numa estrada de Xai-Xai, a capital da província de Gaza, no sul de Moçambique. Desde a semana passada estão a ser julgadas sete pessoas acusadas de participação no crime, outra segue a monte e duas delas morreram no acidente que envolveu a viatura onde seguiam os polícias, poucos quilómetros depois do crime.

Continuar a ler