Governo de Trípoli dá duro golpe às forças de Haftar ao conquistar base estratégica

As forças do Governo de Acordo Nacional líbio, sediado em Trípoli, capturaram esta terça-feira duas cidades na fronteira com a Tunísia, que eram controladas pelo marechal Khalifa Haftar, depois de na segunda-feira lhe terem retirado o controlo da estratégica base aérea de Watiya. Estas vitórias podem ter alterado momentaneamente o equilíbrio de poderes no conflito na Líbia e terão levado os Emirados Árabes Unidos, aliados do marechal, a pedir um cessar-fogo. Mas a ONU alerta que “a guerra se vai intensificar, alargar e aprofundar”.

