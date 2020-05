Covid-19: na última semana a Suécia foi o país com mais mortes per capita da Europa

A Suécia tornou-se no país com mais mortes per capita da Europa devido à covid-19, ultrapassando o Reino Unido: segundo dados da Universidade de Oxford, entre 12 e 19 de Maio, o país registou 6,25 mortes diárias por milhão de habitantes, o maior número da Europa; o Reino Unido 5,75 mortes diárias por milhão de habitantes. Isto quando surgem mais informações sobre a situação nos lares de idosos, já apontados pelas autoridades como o ponto fraco da estratégia do país, que não decretou confinamento obrigatório.

