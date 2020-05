Ciclone Amphan chegou à Índia: “Parece que as casas foram destruídas por um bulldozer

O ciclone Amphan atingiu esta quarta-feira o leste da Índia, deixando um cenário de devastação à sua passagem. Até ao momento, segundo a AFP, há registo de cinco mortes, incluindo duas crianças, causadas pela passagem daquele que é considerado o ciclone mais poderoso dos últimos 20 anos.

A Baía de Bengala foi atingida por ventos de até 190 quilómetros por hora, com várias casas e árvores a serem dizimadas. “Parece que as casas foram destruídas um bulldozer”, afirmou à AFP Babul Mondal, habitante de uma aldeia próxima de Sunderbans, uma área florestal na Baía de Bengala, santuário para muitos animais raros, nomeadamente tigres de Bengala. Há ainda registo de inundações, causadas pelas chuvas torrenciais, e grande parte da região está sem electricidade.

As cidades e aldeias nas regiões costeiras começaram a ser evacuadas por precaução, no entanto, teme-se que a tempestade cause enormes estragos, numa situação agravada pelo alastrar da pandemia de covid-19. A Índia e o Bangladesh ainda estão em confinamento, com a população com receio de deslocar-se para os abrigos sobrelotados, onde a possibilidade de contágio é maior.

“Estamos a travar uma luta em duas frentes: em primeiro lugar, para retirar a população, e depois para garantir que não apanham a infecção”, afirmou Rajesh Pandit, oficial da polícia indiana, citado pelo The New York Times. Segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, há registo de 107.819 casos de coronavírus na Índia e 26.738 no Bangladesh, bem como de 3317 e 386 mortos, respectivamente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Índia e o Bangladesh ordenaram que escolas e outros edifícios fossem utilizados como abrigos temporários, com as autoridades a apelarem a que a distância de segurança entre pessoas seja mantida, a fim de travar o possível contágio.

O ciclone deverá continuar a deslocar-se para norte e nordeste. É expectável que, na quinta-feira, atinja o Bangladesh, onde centenas de milhares de pessoas foram retiradas de suas causas, por precaução.

O ciclone Amphan foi classificado na categoria 4 (em 5) na escala Saffir-Simpson, sendo considerado o ciclone mais forte a formar-se no Golfo de Bengala desde 1999, ano em que um ciclone matou mais de dez mil pessoas em Odisha.