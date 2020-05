Vilamoura desvia ribeira de Quarteira para não afundar a futura cidade lacustre

A construção de um megaprojecto de 2400 camas turísticas, classificado de Potencial Interesse Nacional (PIN) em 2009, vai obrigar a desviar as águas da ribeira de Quarteira e a construir um dique para que a futura cidade lacustre não se afunde. Do loteamento faz parte uma área com riscos de inundações - marítimas e fluviais – mas os empreendedores entendem que todos os impactes negativos se resolverão com obras de minimização. “Um projecto do século passado, desajustado ao presente e ignorando o futuro”, declarou ao PÚBLICO Luís Brás, dirigente da associação ambientalista Almargem, reclamando a “anulação” da Declaração de Impacto Ambiental (DIA) sobre os lagos, emitida há 11 anos. Nesta quinta-feira termina a consulta pública do estudo sobre os impactos do empreendimento.

O empreendimento é descrito como uma peça arquitectónica integrada num parque ambiental que inclui mais de 60 hectares de zonas húmidas, um potencial foco de criação de mosquitos. Apesar da região se encontrar no radar das autoridades da saúde pública por causa das doenças como o vírus do Nilo e o paludismo, -que fez vítimas na zona até à década de 1950, os investidores, o grupo financeiro Lone Star (Novo Banco), mantêm os seus propósitos. À luz dos instrumentos de ordenamento que existem, sublinha o ambientalista, “o Estado têm mais que razões para suspender este projecto por falta de sustentabilidade e pela destruição massiva dos habitats”

A consulta pública do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), através do portal “participa” da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), termina nesta quinta-feira. A Comissão de Avaliação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) considerou, no passado mês de Setembro, que o projecto, localizado numa área “qualificada como sensível”, teria que ser reformulado e submetido a nova audição das entidades oficiais e cidadãos.

O movimento de “Cidadãos em Defesa da Ribeira de Quarteira - Contra a Cidade Lacustre” divulgou um comunicado em que considera “incompreensível” o prazo de dez dias úteis para estudar e tomar posição sobre este dossiê. Não está em causa apenas o impacto da construção dos lagos, afirma, mas também a dimensão do empreendimento. O que devia estar a acontecer, diz o movimento de cidadania, “era uma reflexão profunda sobre os erros do passado, nomeadamente sobre a relação entre a perda de biodiversidade e o flagelo das pandemias”. Na altura da concepção do plano, admitem os críticos, poderia ser apresentado como “um projecto turístico promissor” mas, à luz do que se passa no mundo, sublinham, do que se trata é de um “mais que provável fiasco com elevados custos, económicos, ambientais e sociais”.

O relatório do EIA relativiza os impactes relacionados com a subida do nível médio das águas do mar ou perigo das cheias da ribeira de Quarteira. “Não possui vulnerabilidade alta a qualquer evento relacionado com as alterações climáticas”, lê-se no documento. De entre as obras de mitigação, a concretizar, destaca-se o desvio das águas do Vale Tisnado, o desassoreamento da foz da ribeira de Quarteira e a construção de um dique de protecção contra cheias. Sobre a evolução do empreendimento, muito dependente das alterações climáticas, o promotor preconiza a elaboração de um plano de monitorização para “ir ajustando à realidade local os cenários que possam conduzir a um recuo da linha da costa. A nova proposta urbanística, a implantar em volta de quatro lagos de água salgada (três a construir e um já existente) sofre uma redução de 106 camas, baixando de 2506 para as 2400 camas turísticas. No próximo dia 8 de Novembro caduca a DIA emitido há anos sobre a construção dos lagos.

Na óptica dos promotores, a reformulação do projecto vai reforçar a preservação dos valores ambientais, diversificando o “mosaico dos habitats, através da criação de uma zona de sapal, sujeita à influência das marés”. Na parte urbana, sublinham, verifica-se uma “redução da área de construção e do número de habitantes previsto, bem como um maior afastamento das edificações relativamente às Ruínas Romanas e uma redução da altura e edificações nas proximidades do Parque Ambiental”.

De entre as medidas preventivas e controlo da propagação de doenças relacionadas com a saúde pública, propõe-se a criação de um “programa de monitorização” dos mosquitos – vectores de infecções. A malária (ou paludismo), refere o jornal local “Voz de Loulé”, foi uma doença que permaneceu endémica nesta zona do Algarve até cerca de 1950. O vírus do Nilo Ocidental, referenciado no EIA, é outra ameaça que está presente. De resto, a Direcção-Geral de Saúde (DGS), em 2004, chegou a criar um “gabinete de crise” e a emitir uma circular normativa a todos os médicos do país depois de terem sido detectados dois casos desta doença em dois cidadãos irlandeses – um homem de 54 anos e uma mulher de 51 anos – que estiveram a passar férias no Algarve. “Propõe-se uma monitorização de mosquitos, extensa e continuada, para melhor avaliar a dinâmica temporal destas populações de mosquitos devido aos efeitos que podem ter na saúde humana, quer como vectores de doenças, quer pela incomodidade provocada”, diz o EIA

O estudo conclui que os impactes são “residuais” e não colocam em causa o investimento. “O projecto devia cair”, remata Luís Brás, prometendo apresentar uma contestação em sede de Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental