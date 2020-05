É “mais uma opção”: associação do AL concorda com arrendamento das casas pelas autarquias

Num momento de crise e onde se “perspectiva a continuação de um cenário difícil”, a “diversidade de alternativas” é bem-vinda e, por isso, a Associação do Alojamento Local aplaude os projectos das câmaras de Lisboa e do Porto, que se propõem a arrendar estes alojamentos para depois os subarrendar a preços controlados. Eduardo Miranda, presidente da associação, acredita que haverá operadores interessados nessa possibilidade: “Essas ofertas das câmaras são uma resposta para uma pequena parte do AL, mas são mais uma opção”, disse ao PÚBLICO.

Continuar a ler