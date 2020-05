Depois da morte de padre e infecção por covid-19 de outros cinco, igreja no Texas volta a fechar as portas

O padre Donnell Kirchner, 79 anos, da igreja do Espírito Santo de Houston, Texas, morreu a 13 de Maio, após ter sido diagnosticado com pneumonia. No entanto, o sacerdote não foi testado à covid-19, mas outros cinco consagrados da mesma paróquia fizeram os testes e deram positivo. Por isso, a igreja que entretanto tinha sido reaberta acabou por fechar as portas e recomendar aos seus paroquianos que fizessem o teste para saber se estarão doentes.

A igreja tinha reaberto a 2 de Maio, depois de no dia anterior o Texas ter tomado a decisão de suspender o confinamento. Este foi um dos primeiros estados norte-americanos a fazê-lo. E, embora tenha emitido alguns protocolos mínimos, as igrejas e outras casas de culto foram isentas de os cumprir.

Apesar disso, e segundo o Huffington Post, a diocese de Galveston-Houston garante que todas as medidas de higiene e segurança foram tomadas. A paróquia “seguiu as directrizes de limpeza, saneamento e distanciamento social prescritas pelas autoridades de saúde do Estado”, declara ao mesmo órgão de comunicação. Por exemplo, a paróquia tem capacidade para cerca de 900 pessoas, mas as missas de domingo não excederam as 179 pessoas desde 2 de Maio porque a diocese decidiu que as igrejas deveriam abrir para apenas 25% dos fiéis, além de incentivar o uso da máscara, distanciamento social e higienização de todas as superfícies de uso comum.

O cardeal Daniel DiNardo, responsável pela diocese, aprovou todas estas medidas, da quarentena à saída da mesma. Se em Março, dispensou os católicos de ir à missa, no final de Abril escreveu aos fiéis lembrando como são importantes os sacramentos da eucaristia e confissão. “Ouvi os apelos contínuos de muitos fiéis e padres para voltar a ter acesso à força espiritual e alimento dos sacramentos, depois de suportar tantas semanas em casa”, escreveu aos paroquianos. “Portanto, acredito que chegou a hora de esperar que esta igreja local possa retomar cautelosamente algumas de suas actividades essenciais.”

Foi por pouco tempo. No caso da igreja do Espírito Santo, todos os cinco sacerdotes cujos testes foram positivos eram assintomáticos e estavam em quarentena com outros membros da ordem religiosa numa residência partilhada.