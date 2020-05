Na mama ou à distância, o aleitamento materno voltou a ser norma

O desperdício do leite materno, conforme proposto nas recomendações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) em finais de Março, desapareceu na revisão das directivas publicada nesta terça-feira. Porém, para as mães diagnosticadas com covid-19, a amamentação representa um desafio maior. Mas não intransponível, defendem os especialistas.

Mais A carregar...